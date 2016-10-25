شاهد: أمريكيون يتظاهرون بسراويل اليوغا أمام منزل رجل انتقدها

نظم المئات في ولاية رود أيلاند الأمريكية مسيرة وهم يرتدون سراويل اليوغا النسائية أمام منزل أحد الأشخاص كان قد انتقد ارتداء هذه السراويل في الأماكن العامة.

وحمل المشاركون في "مسيرة سراويل اليوغا" لافتات تقول "نرتدي ما نريد" و "أحب نفسك".

وكان آلان سورينتينو: 63 عاما، قد بعث برسالة إلى صحيفة محلية في الولاية ينتقد فيها ارتداء سراويل اليوغا النسائية في الأماكن العامة قائلا إنها "سيئة الذوق وسخيفة المظهر".

وطالب سوينتينو السيدات، خاصة من تعدين العشرين من العمر، بالتحلي "بالنضج والتوقف عن ارتدائها في العلن"

وتعرض الرجل لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنظيم المسيرة التي انتهت بجلسة يوغا جماعية.

وقال سورينتينو لمحطة إذاعية إنه تلقى تهديدات بالقتل وقارنها بتهديدات تلقاها في الماضي عندما كشف علنا عن أنه مثلي الجنس. وحث المحتجين على "الهدوء"، مشيرا إلى أن رسالته كانت من قبيل السخرية.