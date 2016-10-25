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شاهد: أكثر من ساعة لإنقاذ حوت في قرية بالصين

25/10/2016

نجحت جهود سكان إحدى القرى جنوب الصين في إنقاذ حوت عثروا عليه على مسافة كبيرة داخل الشاطئ ويعاني من الجفاف.

وعثر السكان على الحوت، الذي يبلغ طوله أكثر من خمسة أمتار، على مسافة 20 مترا داخل الشاطئ وكان يتنفس بصعوبة شديدة بسبب الجفاف والتعرض لأشعة الشمس.

واستغرقت عملية الإنقاذ أكثر من ساعة بعد أن استعان القرويون ورجال الشرطة بمسؤولي المصايد وقوات حرس الحدود بعد أن فشلوا في الاقتراب من الحوت الذي كان يهز ذيله بعنف كلما اقترب من أي شخص.

وحفر السكان قناة ليصل ماء البحر إلى الحوت قبل أن يتمكنوا من دفعه إلى المياه.

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