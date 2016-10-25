شاهد: أحد أفضل أهداف كأس العالم للراحل كارلوس ألبرتو

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة الأسطورة كارلوس ألبرتو، الذي كان قائدا للمنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 1970، عن عمر يناهز 72 عاما.

وذكرت قناة "جلوبو" التليفزيونية ، التي كان يعمل بها كارلوس ألبرتو كمعلق ، أن اللاعب السابق توفي إثر أزمة قلبية.

وخاض كارس ألبرتو أكثر من 400 مباراة لنادي سانتوس البرازيلي، ولعب أيضا مع فريقي فلومينيسي، وفلامينجو، قبل أن يختتم مسيرته الكروية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر ألبرتو أحد أفضل المدافعين الذين لعبوا كرة القدم، حيث خاض 53 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجل ثمانية أهداف.

ومن بين هذه الاهداف، الهدف، الذي يعتبر من أفضل أهداف كأس العالم على مر العصور، والذي سجله خلال فوز بلاده على إيطاليا 4 / 1 في نهائي كأس العالم عام 1970.

فمن هجمة برازيلية مرتدة وصلت الكرة لبيليه الذي مررها على يمينه لكارلوس ألبرتو من خارج منطقة الجزاء ليسددها ألبيرتو مباشرة إلى داخل المرمى.

كان الفوز بلقب كأس العالم 1970 في المكسيك، هو الثالث للبرازيل في مشوارها في بطولة كأس العالم ، وهو ما أتاح لها الاحتفاظ بكأس جول ريميه إلى الأبد .

يذكر أن البرازيل فازت بعد ذلك باللقب مرتين عامي 1994و2002 لتكون بذلك قد فازت باللقب خمس مرات حتى الآن .