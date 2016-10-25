بتروجيت يوقف قطار الأهلي بالتعادل سلبيا في الدوري المصري

بتروجيت يوقف قطار الأهلي بالتعادل سلبيا

أوقف فريق بتروجيت انطلاقة النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتعادل معه سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بملعب الجيش بالسويس في المرحلة السادسة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز طلائع الجيش على الداخلية 3 / 2 ووادي دجلة على النصر للتعدين 1 / صفر.

وفشل فريقا الأهلي وبتروجيت في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة، وليتوقف مسلسل انتصارات الاهلي المتتالية والتي وصلت لخمس مباريات على التوالي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع بتروجيت رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فشل الداخلية في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام طلائع الجيش ليخسر 2 / 3 في نهاية المباراة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين ، ولم يخسر الفريق أي مباراة حتى الآن.

فيما توقف رصيد الداخلية عند نقطتين في المركز السادس عشر، متلقيا هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين ، فيما فشل الفريق في تحقيق أي فوز حتى الآن.