البث الحي
منوعات

بالفيديو: 4 ملايين مشاهدة لـ"سيدة تغزل التريكو بدون عصا"

25/10/2016

حصد مقطع مصور لسيدة تغزل التريكو بدون عصا أكثر من 4 ملايين مشاهدة على صفحة "5-Minute Crafts" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر الفيديو سيدة تستبدل عصا التريكو المعروف بيديها وتغزل أغطية ومعاطف ضخمة ورائعة تقي من برد الشتاء القارس، ونشرت Anna Mo مقاطع وصورا منوعة لأعمالها على صفحتها بـ"انستغرام".

وحصد الفيديو نحو 4 ملايين و300 ألف مشاهدة على فيسبوك، بالإضافة إلى أكثر من 61 ألف تفاعل، وأكثر من 15 ألف تعليق، خلال أقل من 3 أيام من نشر المقطع، وأثار الفيديو إعجاب الملايين وانهالت الطلبات على السيدة لشراء العديد من منتجاتها.

 

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)