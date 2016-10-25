بالفيديو: 4 ملايين مشاهدة لـ"سيدة تغزل التريكو بدون عصا"

حصد مقطع مصور لسيدة تغزل التريكو بدون عصا أكثر من 4 ملايين مشاهدة على صفحة "5-Minute Crafts" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويظهر الفيديو سيدة تستبدل عصا التريكو المعروف بيديها وتغزل أغطية ومعاطف ضخمة ورائعة تقي من برد الشتاء القارس، ونشرت Anna Mo مقاطع وصورا منوعة لأعمالها على صفحتها بـ"انستغرام".

وحصد الفيديو نحو 4 ملايين و300 ألف مشاهدة على فيسبوك، بالإضافة إلى أكثر من 61 ألف تفاعل، وأكثر من 15 ألف تعليق، خلال أقل من 3 أيام من نشر المقطع، وأثار الفيديو إعجاب الملايين وانهالت الطلبات على السيدة لشراء العديد من منتجاتها.