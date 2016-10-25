الناتو يحذر من استخدام البحرية الروسية ضد المدنيين في حلب

كوزنتسوف تتوجه لشرق المتوسط

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء من أن مجموعة بحرية قتالية روسية متجهة إلى سوريا يمكن أن تستغل في استهداف المدنيين في حلب المحاصرة داعيا موسكو لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف " قد يتم استغلال المجموعة القتالية لزيادة قدرة روسيا على المشاركة في عمليات قتالية فوق سوريا وتنفيذ المزيد من الضربات الجوية على حلب."

وقال في مؤتمر صحفي "الخوف هو استغلال هذه المجموعة لزيادة الضربات الجوية ضد المدنيين في حلب."

وقال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي إن المجموعة القتالية التي مرت عبر القنال الإنجليزي يوم الجمعة تتألف من حاملة الطائرات الروسية الوحيدة الأميرال كوزنيتسوف وسفينة حربية نووية وسفن حربية مضادة للغواصات وسفن أخرى للدعم ترافقها على الأرجح غواصات.

وذكر دبلوماسيون أن هذا الانتشار البحري الذي يمثل مشهدا نادرا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي يتضمن قاذفات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وأنهم يعتقدون بأنها ستنضم إلى نحو عشر سفن روسية قبالة الساحل السوري.