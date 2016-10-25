السيسي: "الكمبيوتر مزرجن.. ننطلق من فضلك"

في بداية المؤتمر الوطني الأول للشباب في مصر، حدث عطل فني لم يمكن المقرئ من تلاوة آيات من القرآن للبدء، ولم تجد عدة محاولات لإصلاح العطل الفني، فما ما كان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلا أن تدخل قائلا "الكمبيوتر مزرجن.. ننطلق من فضلك".

وانفجرت القاعة بالضحك بعد كلمة السيسي "مزرجن"، التي تشير في العامية المصرية إلى الشيء الذي يأبى العمل بصورة طبيعية.

وأعلن السيسي انطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيعقد سنويا في نوفمبر من كل عام.

وأشار إلى ضرورة التحاور والتشارك من أجل صناعة الأمل، والانطلاق بمصر بقوة أبنائها.