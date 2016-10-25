البث الحي
منوعات

السيسي: "الكمبيوتر مزرجن.. ننطلق من فضلك"

25/10/2016

في بداية المؤتمر الوطني الأول للشباب في مصر، حدث عطل فني لم يمكن المقرئ من تلاوة آيات من القرآن للبدء، ولم تجد عدة محاولات لإصلاح العطل الفني، فما ما كان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلا أن تدخل قائلا "الكمبيوتر مزرجن.. ننطلق من فضلك".

وانفجرت القاعة بالضحك بعد كلمة السيسي "مزرجن"، التي تشير في العامية المصرية إلى الشيء الذي يأبى العمل بصورة طبيعية.

وأعلن السيسي انطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيعقد سنويا في نوفمبر من كل عام.

وأشار إلى ضرورة التحاور والتشارك من أجل صناعة الأمل، والانطلاق بمصر بقوة أبنائها.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)