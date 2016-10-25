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السيسي: "أنا عايز واحد زائد واحد يساوي تسعة"

25/10/2016

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه يجب وضع استراتيجية لبناء التعليم وليس فقط تحسين وضعه  .

وأضاف السيسي خلال مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب المنعقد اليوم بمنتجع شرم الشيخ، أن مشاكل مصر لن تحل بالطرق والمسارات التقليدية، قائلا :"أنا مش عايز واحد زائد واحد يساوي اتنين، أنا عايز واحدة زائد واحد يساوي عايزة يساوي 3 و5 و9″

وأوضح السيسي أنه يريد إنشاء مليون فصل دراسي كي تكون كثافة الفصول 20 طالبا فقط، مؤكدا على أن الكثافة السكانية تؤثر على جودة التعليم.

وعرض السيسي عدة تجارب لدول أخرى في تطوير التعليم، موضحا أن بعض الدول اكتفى بمجانية التعليم حتى المرحلة الإعدادية، والبعض الآخر اعتمد على تعليم مجموعة صغيرة تعليما متميزا.

وأشار السيسي إلى أن الثورة في مصر قامت لأن حالنا وصل لدرجة كبيرة من التردي، موضحا أن حل مشاكل مصر لابد أن تبدأ "من تحت أوي" على حد وصفه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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