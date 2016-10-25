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السجائر الإلكترونية تساعد على مكافحة السمنة

25/10/2016

السجائر الإلكترونية تساعد على مكافحة السمنة

خلص باحثون في بريطانيا ونيوزيلندا إلى فائدة جديدة محتملة للسجائر الإلكترونية بين الراغبين في الإقلاع عن التدخين ألا وهي التحكم في الشهية والحد من زيادة الوزن التي عادة ما تصاحب الكف عن التدخين.

وقال الباحثون في تقرير نشرته دورية (نيكوتين اند توباكو ريسيرش) إن النيكوتين الموجود في السجائر هو ما يحد من رغبة المدخنين في الإفراط في تناول الطعام واقترحوا استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين دون التبغ للمساعدة في منعهم من الإفراط في تناول الطعام أثناء محاولة الإقلاع عن التدخين.

ونمت مبيعات السجائر الإلكترونية التي تقوم على فكرة تسخين سائل يحتوي على النيكوتين ليتحول لبخار إلى نحو سبعة مليارات دولار في عام 2015.

وتدخين التبغ قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض قاتلة ومن المعروف أنه يحد من الشهية وعادة ما يقول المدخنون إنهم يبقون على هذه الحالة حتى لا يصابوا بالسمنة. ومخاطر السمنة قد تثني المدخنين عن الإقلاع.

وقالت ليندا بولد أستاذة سياسات الصحة في جامعة سترلينج ونائبة مدير المركز البريطاني لدراسات التبغ والكحول "زيادة الوزن تمنع بعض المدخنين من الإقلاع لذلك نحتاج لتفقد سبل بديلة لمساعدتهم على السيطرة على وزنهم أثناء التخلص من مخاطر التدخين."

ويعتقد الكثيرون من خبراء الصحة أن السجائر الإلكترونية أقل خطرا من التدخين لكن البعض يشكك في سلامة استخدامها على المدى الطويل ويشير إلى أنها لا تخلو من المخاطر.

وقالت بولد "مزايا السجائر الإلكترونية للمدخنين ثبت أنها أكبر بكثير من أضرارها إذ أن مخاطرها تمثل خمسة بالمئة من مخاطر التدخين."

لكنها قالت إن البحث لم يثبت أي فائدة للسجائر الإلكترونية لغير المدخنين الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم.

وبالنسبة للمدخنين الراغبين في الإقلاع مع تجنب زيادة الوزن قال الباحثون إن السجائر الإلكترونية بنكهات أنواع من الأطعمة تحاكي بعض مشاعر تناول الطعام وإن ذلك فضلا عن ممارسة عادة الإمساك بالسيجارة قد يساعد الراغبين في الإقلاع على تناول طعام أقل.

 

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