ألمانيا تسجل ارتفاعا في جرائم الكراهية بنسبة 116%

كشف تقرير للحكومة الألمانية صدر اليوم الثلاثاء عن حدوث ارتفاع قوي في جرائم الكراهية ومعاداة الأجانب خلال العام الماضي.

وذكر التقرير أن عدد هذه الجرائم المسجلة في عام 2015 بلغ 8529 جريمة بارتفاع بنسبة 116% عن العام السابق.

كما نوه التقرير إلى تسجيل 10373 جريمة موجهة ضد مواقف سياسية أو جنسيات أو ألوان بشرة أو ديانات، ولفت إلى أن هذا النوع من الجرائم ارتفع بنسبة 77% مقارنة بعام 2014 ليصل إلى مستوى قياسي منذ بدء الإحصائية عام .2001

وذكر التقرير أن جرائم الكراهية على الإنترنت ارتفعت بنسبة 176%، وتم تسجيل 3084 منشور كراهية على الإنترنت العام الماضي.

كما أشار التقرير الذي حمل اسم "حياة جيدة في ألمانيا"، وحصلت صحيفة "باساور نويه برسه" الصادرة اليوم على نسخة منه، إلى ارتفاع في عدد جرائم السطو وأشار إلى أن معدل حل الشرطة لهذه الجرائم "غير مرض".