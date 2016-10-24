مورينيو يتهم كونتي بـ"إذلال" يونايتد

جوزيه مورينيو مع أنطونيو كونتي

ذكرت محطة تلفزيونية إيطالية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أبلغ أنطونيو كونتي نظيره في تشلسي بأن محاولته تأجيج حماس الجماهير خلال انتصار النادي اللندني الساحق برباعية من دون رد أمس (الأحد) كانت "مهينة".

وتوجه المدرب البرتغالي مباشرة إلى كونتي بعد صفارة نهاية المباراة وهمس في أذنه لعدة ثوان.

ولم يكشف أي من المدربين عما دار بينهما لكن شبكة سكاي إيطاليا قالت إن مورينيو أبلغ كونتي بالايطالية "يتعين عليك عدم الاحتفال بهذا الشكل خاصة وان فريقك منتصر 4-صفر. يمكنك ان تفعل ذلك والنتيجة 1-صفر وما عدا ذلك أعتبره مهينا لنا".

وطلب كونتي من الجماهير زيادة تشجيعها للفريق بعدما سجل نغولو كانتي الهدف الرابع لتشلسي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مشاعر سيئة انتقلت للنفق المؤدي إلى غرف الملابس، حيث رفض أحد أفراد الجهاز الفني المعاون لمورينيو مصافحة كونتي ودخل البعض في تراشق لفظي مع الطرف الآخر.

ونفى مدرب تشلسي أنه حاول اذلال أو إهانة يونايتد.

وقال كونتي "أحترم الجميع دائما وبالطبع أحترم مانشستر يونايتد. لم يحدث أي شيء. فعلت شيئا طبيعيا. لم أفعل أي شيء لإذلال مورينيو".

وتابع "اللاعبون بعدما أصبحت النتيجة 4- صفر كانوا يستحقون تصفيقا حارا. إنه أمر طبيعي جدا. المشاعر جزء من حياتنا وإذا أردتم نزع هذه المشاعر فلنجلس في بيوتنا ونغير وظائفنا".

ومنذ الهزيمة بثلاثية من دون رد أمام أرسنال الشهر الماضي فاز تشلسي بثلاث مباريات متتالية في الدوري وسجل تسعة أهداف، من دون أن يدخل مرماه أي هدف، ويتأخر الآن بنقطة واحدة وراء أصحاب الصدارة.

وأنعش قرار كونتي بالاعتماد على طريقة 3-4-3 خط وسط تشلسي وتألق نيمانيا ماتيتش وإيدن هازارد أمام يونايتد.

ورفع هدف هازارد في مرمى يونايتد رصيده في الدوري الممتاز إلى أربعة أهداف ليعادل ما سجله في الموسم الماضي بأكمله.

وقال ماتيتش إن الهزيمة أمام أرسنال كانت نقطة التحول في مسيرة تشلسي.

وأبلغ صحيفة إيفنينغ ستاندارد "أعتقد أن مباراة أرسنال كانت جرس إنذار لنا. عرفنا وقتها أنه يتعين علينا التحسن والعمل بجد أكبر وهذا ما فعلناه. من السهل القول إنك تحتاج إلى العمل بقوة لكن من الصعب التنفيذ".

وتابع "لكن بعد مباراة أرسنال عرفنا أننا نحتاج إلى التحسن. لدينا إمكانات كبيرة في الفريق لكن يتعين علينا إظهارها. في المباريات الثلاث الأخيرة أظهرنا قدرات وسجلنا عدة أهداف ولم تهتز شباكنا وهو شيء مهم جدا".

واستطرد "لم يكن سهلا الفوز 4- صفر أمام فريق قوي مثل مانشستر يونايتد. أظهر هذا معدن تشلسي الحقيقي".

وقال ماتيتش إنه يكن احتراما لمدربه السابق مورينيو.

وأضاف "كان مدربنا ونحترمه جميعا، وأنا على وجه الخصوص. لقد أعادني من بنفيكا ولذا أحترمه كثيرا".