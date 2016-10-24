مصر تطرح أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز المسال

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

طرحت مصر أمس (الأحد) أكبر مناقصة في العالم لشراء الغاز الطبيعي المسال مع إقبال كبرى شركات التجارة وشركات النفط على توريد الغاز لمصر من دون أن تثنيها عن ذلك الشروط الجديدة الصعبة التي تضطرها للانتظار لفترة أطول للحصول على مستحقاتها.

وبعد تكهنات وتأخر دام لأشهر أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يوم الأحد وثائق المناقصة في مسعى لتأمين 96 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة 2017-2018 حسبما قال مشاركون في المناقصة لرويترز.

وأضافوا أن المناقصة تشمل خيارا لشراء 12 شحنة إضافية قد تقرر الشركة عدم إرسائها.

وقالت مصادر تجارية إن المناقصة هي الأكبر على الإطلاق لشراء الغاز الطبيعي المسال بعقود متوسطة الأجل.

وتم تمديد فترة السداد من 90 يوما بعد تاريخ التسليم إلى ما بين 120 و180 يوما وهو ما يعكس مشكلة شح الاحتياطيات الدولارية التي تعاني منها مصر، حسب المصادر التجارية.