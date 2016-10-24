مصر تستدعي 10 محترفين لمواجهة غانا بتصفيات المونديال

منتخب مصر الأول لكرة القدم

أعلن مدير منتخب مصر لكرة القدم إيهاب لهيطة، اليوم الاثنين، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر اختار 10 لاعبين محترفين خارج البلاد، للانضمام لمعسكر المنتخب، المقرر له 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، استعدادًا لمباراة غانا بتصفيات مونديال روسيا 2018.

وفي بيان عبر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم على الإنترنت، قال لهيطة إن كوبر اختار من الدوري السعودي، محمد عبد الشافي (أهلي جدة)، ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة)، ومن الدوري الإنجليزي أحمد المحمدي (هال سيتي)، ومحمد النني (أرسنال)، ورمضان صبحي (ستوك سيتي).

واختار المدرب الإيطالي، اللاعبين محمد صلاح (روما الإيطالي)، وعمر جابر (بازل السويسري)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (موسكرون البلجيكي)، وأحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براغا البرتغالي)، وعمرو وردة (بانايتو ليكوس أجريند اليوناني).

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الغاني في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 3 نقاط بعد جولة واحدة، ويتقاسم المنتخب الغاني المركز الثاني مع أوغندا برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل المجموعة منتخب الكونغو بدون أي نقاط.

ووفقًا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس، التي تضم كل منها 4 منتخبات.