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شاهد: يونايتد يتلقى هزيمة مذلة بالأربعة من تشيلسي

23/10/2016

تلقى جوزيه مورينيو خسارة مذلة في عودته إلى ملعب ستامفورد بريدج حيث سحق فريقه السابق تشيلسي الحالي مانشستر يونايتد 4-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتلقى يونايتد أسرع هدف في المسابقة هذا الموسم عندما وضع بيدرو تشيلسي في المقدمة بعد 30 ثانية فقط.

وبعدها أضاف جاري كاهيل الهدف الثاني في الدقيقة 21 وفي الشوط الثاني عزز إيدن هازارد الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 62 وبعدها بثماني دقائق أكمل نجولو كانتي رباعية الفريق اللندني.

وجاءت معظم الأهداف من أخطاء دفاعية حيث أبدع لاعبو تشيلسي في إلحاق الألم بمورينيو.

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