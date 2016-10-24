شاهد: موراتا في يوم ميلاده يقود ريال مدريد لقمة "الليغا"

استغل فريق ريال مدريد، اليوم الأحد، تعثر منافسه أتليتكو مدريد ليعتلي قمة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) منفردًا.

وتغلب ريال مدريد على ضيفه أتليتك بلباو بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة للمسابقة على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بالعاصمة مدريد.

وبادر الملكي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وتمكن بلباو من تسجيل التعادل في الدقيقة 28 عن طريق سابين ميرينو حيث انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبحث لاعبو ريال مدريد بشتى الطرق عن تسجيل هدف ثان، حيث انتظرت الجماهير حتى الدقيقة 84 لتشهد معها الهدف الثاني عن طريق ألفارو موراتا لتنتهي المباراة بفوز الملكي بهدفين لهدف.

واحتفل موراتا بتسجيل هدف الفوز في يوم ميلاده حيث بلغ من العمر 24 عامًا.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أتليتك بلباو عند 15 نقطة في المركز السادس.