شاهد: مقتل 5 في تحطم طائرة في مالطا عقب إقلاعها

قالت مصادر في مطار وشهود إن طائرة خفيفة تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مالطا اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وقال مسؤولو المطار في البداية إنهم يعتقدون أن الطائرة تقل مسؤولين من وكالة فرونتكس للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي. لكن الوكالة أصدرت بيانا قالت فيه إنها لم ترسل الطائرة لكن البيان لم يفصح إن كان موظفون منها كانوا على متن الطائرة.

وقال مسؤولون في المطار لرويترز إن الحادث – وهو أسوأ حادث طيران في وقت السلم في مالطا- وقع في حوالي الساعة 0530بتوقيت غرينتش بينما كانت الطائرة متوجهة إلى مصراتة في ليبيا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب تتصاعد من الحطام قرب المدرج مرسلة سحابة كثيفة من الدخان الأسود إلى السماء.

وقالت صحيفة (ذا تايمز أوف مالطا) على موقعها على الإنترنت إن جميع الرحلات من وإلى مطار مالطا الدولي توقفت.

وكانت الطائرة من طراز مترولاينر ويمكنها أن تقل نحو عشرة أشخاص. ولم ترد معلومات بعد عن جنسية أو هوية القتلى.