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شاهد: مرتضى منصور:"حكم نهائي أبطال افريقيا مرتشٍ"

24/10/2016

اتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الحكم الغامبى  بكاري جاساما، الذي أدار مباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا امام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بأنه "مرتشٍ" وتلقى رشوة.

وقال رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لقنوات تلفزيونية محلية، إن الحكم " تلقى رشوة من أجل أن يخسر الزمالك لقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وفاز الزمالك على صن داونز اليوم 1 / صفر، لكنه كان قد خسر في مباراة الذهاب 3 / صفر ليخسر اللقب الأفريقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/1 . 

وأضاف منصور: "أبلغت عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن الحكم مرتشٍ، وتعمد أن يخسر الزمالك المباراة، وتغاضى عن احتساب ركلتي جزاء خلال اللقاء".

وشدد رئيس الزمالك على أن لاعبيه قدموا أفضل ما لديهم للفوز باللقب، لكن هناك عوامل أخرى سيتم الكشف عنها أهدت اللقب لصن داونز.

من جانبه، أبدى مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق، حزنه الشديد لضياع لقب دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن فريقه رغم مواجهته ظروفا صعبة خلال مشوار البطولة، إلا أنه نال تحية الجميع بالوصول للنهائي رغم ذلك.

وشدد مدرب الزمالك، في تصريحاته للصحفيين، بعد المباراة أن تفوق صن داونز في مباراة الذهاب بفارق ثلاثة أهداف منحه الأفضلية خلال لقاء العودة، رغم المحاولات القتالية من لاعبي الزمالك لاختراق دفاعاته إلا أنه كان منظما للغاية.

وقال سليمان : "صن داونز فريق منظم للغاية، ويجيد استغلال الفرص لصالحه، وينجح في تحقيق الانتصار في غفلة من خصمه ".

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