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شاهد: فرنسا تبدأ إخلاء مخيم "الغابة" للمهاجرين في كاليه

24/10/2016

اصطف مئات المهاجرين الذين يحملون حقائبهم ومتعلقاتهم أمام أحد العنابر خارج مدينة كاليه الفرنسية، اليوم الاثنين، في انتظار إعادة توطينهم مع بدء الحكومة في إخلاء مخيم "الغابة" المؤقت للمهاجرين.

وانتشرت الشرطة المسلحة حول العنبر وفي أنحاء المخيم المتسخ المؤلف من أكواخ، بعد ليلة شهدت قيام مجموعات صغيرة من المهاجرين برشق قوات الأمن بالحجارة احتجاجاً على خطط تفكيك المخيم.

وكانت هناك 60 حافلة في انتظار نقل المهاجرين إلى مراكز في أنحاء متفرقة من فرنسا حيث سيخضعون لفحوص طبية ويتخذون قراراً بتقديم طلبات لجوء.

وفرح كثيرون بالمغادرة في ضوء الأوضاع البائسة بالمخيم، ومن المتوقع هدم مخيم الغابة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

 

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