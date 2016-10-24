شاهد: "غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد عالم الأحياء "ليفينهوك"

احتفل محرك البحث "غوغل" ، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ384 لميلاد عالم الأحياء الهولندي أنطوني فان ليفينهوك، والذي اخترع أول مجهر ضوئي بسيط وهو من أوائل العلماء الذين استخدموا العدسات، كما أنه أول من وصف خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان، وهو أيضاً أول من اكتشف تركيب الحيوانات المنوية.

ولد ليفينهوك لأسرة متوسطة الحال في مدينة ديلفت الهولندية عام 1632، كان يعمل تاجراً للقماش طوال حياته، تزوج مرتين وأنجب 6 أولاد، ورغم بساطة حياته إلا أن بيته كان محط كبار الزوار للمدينة فقد زاره بطرس الأكبر القيصر الروسي وأيضاً زارته ملكة إنجلترا وقتئذ.

كان النظر إلى الميكروسكوب هواية لدى أنطوني فان ليفينهوك ولكنه نظرا دخله المادي المحدود لم يكن ليستطع أن يشتري ميكروسكوبا، ولأن الحصول على ميكروسكوب كان أمراً صعباً، قرر أن يصنع واحداً لنفسه.

عالم الأحياء الهولندي أنطوني فان ليفينهوك

ورغم أنه لم يكن على دراية بعلم العدسات وصناعتها لجأ لاستخدام مجموعة منها في آن واحد بوضعها فوق بعضها ، لكي يحصل على رؤية واضحة من خلال الميكروسكوب، ومن بين العدسات التي استخدمها عدسة تكبر الأشياء 270 مرة.

كان ليفينهوك يهتم بالنظر إلى قطرات الدم والأنسجة والماء وشعر الإنسان وكان يسجل ملاحظاته حتى إنه كان يقوم برسم كل ما كان يشاهده ويلاحظه أثناء استخدام الميكروسكوب الطبي.

وكان اهتمامه في المجال الطبي واضحاً وكانت مهاراته في استخدام الميكروسكوب واضحة وذلك لأن معظم اكتشافاته كانت تتعلق بالجسم البشري، وملاحظاته الدقيقة جعلته يستطيع أن يقوم بوصف كريات الدم الحمراء ويبين تركيب شعر الإنسان ويشرح كيفية عمل الشعيرات الدموية.

وليفينهوك هو أول من اكتشف تركيب الحيوانات المنوية، وهو من أثبت أن البراغيث تتكاثر مثلما تتكاثر الحشرات المجنحة، وكانت أكبر اكتشافاته في عام 1674 عندما كان يفحص قطعة قماش عبر الميكروسكوب وحينها رأى كائنات عصبية الشكل وكان أول من أشار إلى أن قطرة واحدة من الماء تحوي أكثر مما نظن من الكائنات وكأنما تحتوي على عالم قائمبذاته.

ورغم عدم معرفته بما اكتشفه وما كان له من أهمية كبيرة للعالم إلا أن ذلك جعله يتفحص المياه في أماكن متعددة مثل ماء المطر وفم الإنسان وحتى في المستنقعات، كل تلك الملاحظات لم تظهر أهميتها إلا عند ظهور العالم الفرنسي باستور وكان ذلك بعدها بمائتي عام.

أنتخب أنطوني فان ليفينهوك عضواً في الجمعية الملكية البريطانية في عام 1680 رغم تحدثه اللغة الهولندية فقط وعدم إجادته اللغة الإنجليزية، وتعتبر الجمعية الملكية الرائدة في العالم، وكان عضواً أيضاً في أكاديمية العلوم في باريس، وتوفي عام 1723 في مدينة ديلفنت التي ولد فيها عن عمر يناهز 91 عاماً.