شاهد: روما يدك حصون باليرمو برباعية وصلاح يتألق

واصل فريق روما، مساء الأحد، مطاردته للمتصدر يوفنتوس بتحقيق فوز سهل على ضيفه باليرمو بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أنهى روما الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدف نظيف عن طريق المصري محمد صلاح في الدقيقة 32.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف فريق العاصمة الإيطالية الهدفين الثاني والثالث عن طريق ليوناردو باريديس، والبوسني ادين دجيكو في الدقيقتين 51 و68.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد معها الهدف الأول لباليرمو عن طريق ربين كايسون، ليضيف بعدها بدقيقتين فريق روما الهدف الرابع عن طريق الإيطالي الجنسية ذي الأصول المصرية ستيفان شعراوي.