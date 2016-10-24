البث الحي
منوعات

شاهد: جنين سمكة يحصد جائزة نيكون للصور الميكروسكوبية!

24/10/2016

كشفت مسابقة "Nikon Small World" للصور الميكروسكوبية السنوية لعام 2016، عالماً مصغّراً ساحراً، حصد فيها "جنين سمكة" المركز الأول، من بين صور شاركت فيها 70 دولة.

وتنوعت الصور المستمدة من الأبحاث العلمية لتشمل الحشرات والأسماك الخلايا البشرية، في مشاهد ساحرة لعالم طبيعي متناهي الصغر.

وجاءت صورة جنين السمكة في المركز الأول من مركز اندرسون للسرطان بجامعة تكساس الأمريكية، ثم حصد المركز الثاني حجر العقيق المصقول من متحف التاريخ الطبيعي بجامعة ويسكونسن الأمريكية، وجاءت في المركز الثالث خلايا عصبية من الجلد البشري من قسم العلوم العصبية بجامعة أكسفورد.

وجاءت صورة مركبة لخرطوم فراشة في المركز الرابع من دولة تايلاند، وحصد المركز الخامس صورة مكبرة لأحد مفاصل القدم الأمامية لذكر الخنفساء من معهد  هوارد هيوز الطبي (HHMI) بولاية فرجينيا الأمريكية، وجاء في المركز السادس بلورات مذابة من حمض الإسكوربيك في بولندا.

وحصد المركز السابع صورة مكبّرة من بريطانيا لنبتة "البعث" أو "الإفاقة" وهي من فصيلة الطحالب، وجاءت صورة من إسرائيل لحبوب لقاح إحدى الزهور البرية في المركز الثامن، بينما حصدت المركز التاسع صورة حبيبات قهوة الاسبرسو من أحد متاحف الفن باليابان.

وجاءت في المركز العاشر صورة مكبرة من بنما لحيوان أولي أحادي الخلية يظهر فيها فمه وأهداب تناول الطعام، وحصدت صورة مكبرة من بلجيكا للجناح السفلي لإحدى الفراشات المركز الحادي عشر، بينما فازت بالمركز الثاني عشر صورة من جامعة فاندربيلت الأمريكية للانقسام السيتبوبلازمي لخلية بشرية.

وفازت بالمركز الثالث عشر صورة مكبرة أمريكية لأنياب حريش سامة، وفازت صورة خلايا شبكية معقدة من مركز الفحص المجهري (NCMIR) بكاليفورنيا بالمركز الرابع عشر، وحصدت صورة من النرويج لرأس خنفساء صغيرة برتقالية اللون المركز الخامس عشر.

وحصدت صورة من إيطاليا لـ65 أحفورية من العوالق مرتبة بشكل ساحر، المركز السادس عشر، بينما فازت صورة مكبرة لفطر العفن من قسم الأحياء بجامعة بورتوريكو الأمريكية بالمركز السابع عشر، وجاءت في المركز الثامن عشر صورة من وزارة الزراعة والغذاء بأستراليا الغربية لأجزاء من الجناح والقشرة الخارجية لخنفساء توضح البطن والساق والمنكبين.

وجاءت في المركز التاسع عشر صورة من جامعة روكفلر بنيويورك لخلايا جذعية بدائية للجنين البشري، وجاءت في المركز العشرين صورة بريطانية لروث البقر، والصور مرتبة حسب المراكز على النحو الآتي كما نشرها موقع المسابقة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)