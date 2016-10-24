شاهد: جنين سمكة يحصد جائزة نيكون للصور الميكروسكوبية!

كشفت مسابقة "Nikon Small World" للصور الميكروسكوبية السنوية لعام 2016، عالماً مصغّراً ساحراً، حصد فيها "جنين سمكة" المركز الأول، من بين صور شاركت فيها 70 دولة.

وتنوعت الصور المستمدة من الأبحاث العلمية لتشمل الحشرات والأسماك الخلايا البشرية، في مشاهد ساحرة لعالم طبيعي متناهي الصغر.

وجاءت صورة جنين السمكة في المركز الأول من مركز اندرسون للسرطان بجامعة تكساس الأمريكية، ثم حصد المركز الثاني حجر العقيق المصقول من متحف التاريخ الطبيعي بجامعة ويسكونسن الأمريكية، وجاءت في المركز الثالث خلايا عصبية من الجلد البشري من قسم العلوم العصبية بجامعة أكسفورد.

وجاءت صورة مركبة لخرطوم فراشة في المركز الرابع من دولة تايلاند، وحصد المركز الخامس صورة مكبرة لأحد مفاصل القدم الأمامية لذكر الخنفساء من معهد هوارد هيوز الطبي (HHMI) بولاية فرجينيا الأمريكية، وجاء في المركز السادس بلورات مذابة من حمض الإسكوربيك في بولندا.

وحصد المركز السابع صورة مكبّرة من بريطانيا لنبتة "البعث" أو "الإفاقة" وهي من فصيلة الطحالب، وجاءت صورة من إسرائيل لحبوب لقاح إحدى الزهور البرية في المركز الثامن، بينما حصدت المركز التاسع صورة حبيبات قهوة الاسبرسو من أحد متاحف الفن باليابان.

وجاءت في المركز العاشر صورة مكبرة من بنما لحيوان أولي أحادي الخلية يظهر فيها فمه وأهداب تناول الطعام، وحصدت صورة مكبرة من بلجيكا للجناح السفلي لإحدى الفراشات المركز الحادي عشر، بينما فازت بالمركز الثاني عشر صورة من جامعة فاندربيلت الأمريكية للانقسام السيتبوبلازمي لخلية بشرية.

وفازت بالمركز الثالث عشر صورة مكبرة أمريكية لأنياب حريش سامة، وفازت صورة خلايا شبكية معقدة من مركز الفحص المجهري (NCMIR) بكاليفورنيا بالمركز الرابع عشر، وحصدت صورة من النرويج لرأس خنفساء صغيرة برتقالية اللون المركز الخامس عشر.

وحصدت صورة من إيطاليا لـ65 أحفورية من العوالق مرتبة بشكل ساحر، المركز السادس عشر، بينما فازت صورة مكبرة لفطر العفن من قسم الأحياء بجامعة بورتوريكو الأمريكية بالمركز السابع عشر، وجاءت في المركز الثامن عشر صورة من وزارة الزراعة والغذاء بأستراليا الغربية لأجزاء من الجناح والقشرة الخارجية لخنفساء توضح البطن والساق والمنكبين.

وجاءت في المركز التاسع عشر صورة من جامعة روكفلر بنيويورك لخلايا جذعية بدائية للجنين البشري، وجاءت في المركز العشرين صورة بريطانية لروث البقر، والصور مرتبة حسب المراكز على النحو الآتي كما نشرها موقع المسابقة: