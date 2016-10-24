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شاهد: جراحة لجنين في بطن أمه في شهره الخامس

24/10/2016

عندما ذهبت مارغريت بويمر إلى الطبيب لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية على جنينها في الأسبوع رقم 16 من الحمل أُبلغت بأن الجنين مُصاب بمرض نادر يتطلب إجراء جراحة حتى تكتب له السلامة.

وقالت بويمر "بعد 16 أسبوعا من الحمل اكتشفت أن جنيننا مُصاب بورم".

وذكرت صحف محلية أنه على الرغم من أن معظم الأطباء أوصوا بإجهاض الجنين وإنهاء الحمل فإن الدكتور داريل كاس من مستشفى تكساس للأطفال اقترح خيار الجراحة بعد أن أجرى واحدة قبل سبع سنوات.

وقالت بويمر "لو لم نتخذ خيار الجراحة في تلك الليلة لكانت طفلتنا قد ماتت في غضون يوم أو يومين".

وبعد 23 أسبوعا من الحمل أُجريت جراحة وأُخذ الجنين من الرحم وتم استئصال الورم. وأُعيد الجنين من جديد إلى رحم أمه وظلت بويمر في السرير لمدة 12 أسبوعا قبل أن تلد طفلتها مرة أخرى في الأسبوع رقم 36 من الحمل.

وأجرى الأطباء في المستشفى فحوصا على الرضيعة لينلي وبدت في صحة جيدة ووضعت تحت الرعاية مع رُضع آخرين حديثي الولادة.

وبعد ولادتها بسبعة أيام أُخضعت الرضيعة لجراحة صغيرة أخرى لإزالة أجزاء من الورم لم يتسن الوصول إليها من قبل.

وشوهدت لينلي مع والديها يوم الجمعة (21 من أكتوبر/تشرين الأول) وهي توضع على الميزان لقياس وزنها.

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