شاهد: "بوو!إيه ماديا هالوين" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الإثارة والكوميديا "بوو! إيه ماديا هالوين"، إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق فيلم "بوو! إيه ماديا هالوين"، الذي يشارك في بطولته كل من تايلر بيري وبيلا ثورن ودايموند وايت، إيرادات بلغت 27 مليونا و600 ألف دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في المركز الثاني الجزء الثاني من فيلم "جاك ريتشر" والذي يحمل عنوان "جاك ريتشر: نيفر غو باك"، الذي يشارك في بطولته كل من توم كروز وكوبي سملدرز وروبرت نيبر، محققا إيرادات بلغت 23 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الاثارة والتشويق "ويغا" ويحمل عنوان "ويغا: اوريغون أوف إيفيل"، والذي يشارك في بطولته كل من أناليس باسو ولين شاين وإليزابيث ريزير، محققا إيرادات بلغت 14مليونا و100 ألف دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الإثارة والمغامرات "ذا أكونتانت"، الذي يشارك في بطولته كل من بن أفليك وجي كيه سيمونز وآنا كيندريك، محققا إيرادات بلغت 14 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم الإثارة والغموض "ذا غيرل أون ذا تراين"، الذي يشارك في بطولته كل من إيميلي بلانت وهالي بينيت ولوك إيفانز وجاستين ثيروكس، بإيرادات بلغت 7 ملايين و300 ألف دولار.