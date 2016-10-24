شاهد: اشبيلية يفوز بهدف ويلحق باتليتيكو أول خسارة له بالموسم

انتزع اشبيلية صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفضل هدف لاعبه ستيفن نزونزي في الشوط الثاني الذي منح فريقه الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من أتليتيكو مدريد.

وتلقى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أول خسارة له هذا الموسم.

وتجاوز لاعب الوسط السابق ببلاكبيرن روفرز وستوك سيتي دفاع أتليتيكو عندما تلقى تمريرة بينية من لوتشيانو فيتو المعار من أتليتيكو ليسجل في الدقيقة 73 ويحقق الفوز الأول لفريقه على اتليتيكو منذ أكثر من ست سنوات.

وكاد الضيوف أن يتعادلوا قبل النهاية لكن ضربة رأس من دييغو غودين ذهبت مباشرة إلى يد سيرجيو ريكو حارس اشبيلية.

وارتقى اشبيلية إلى صدارة المسابقة برصيد 20 نقطة بينما تراجع أتليتيكو من المركز الأول للثالث برصيد 18 نقطة.