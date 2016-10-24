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رئيس الحكومة المصرية: ربما تتحسن أحوال المواطنين بعد 3 سنوات

24/10/2016

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل – أرشيف

وعد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بتحسن أحوال المواطنين الاقتصادية بعد ثلاث سنوات.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "هناك ضوء في نهاية النفق طبعا، وأنا بقول في خلال 3 سنوات إن شاء الله ممكن جدا نصلح المستوى الاقتصادي في مصر ويتحسن مستوى معيشة الفرد ونسيطر على التضخم وكل دي إجراءات بعد لمّا تتم عملية الإصلاح الاقتصادي، وتابع نحن نتقدم للأمام والمواطن هيبتدي يشعر بهذا".

وتابع، "دور الجيش في الاقتصاد سيتقلص بعد عامين أو ثلاثة".

وأضاف، نأمل في تلقي الموافقة النهائية على برنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في غضون شهرين.

ونالت مصر في أغسطس آب الموافقة المبدئية على الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات ويهدف إلى سد عجز الميزانية وتحقيق التوازن بأسواق الصرف لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقره بعد.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع قناة سي.بي.سي المصرية "أتخيل في خلال الشهرين القادمين وقبل نهاية العام لازم نكون وقعنا إن شاء الله".

وعن حملة السلطات لمصادرة السكر من شركات الأغذية، قال شريف إسماعيل إن حملات السكر على المصانع كانت محدودة وضرورية.

وأضاف، مخزون السكر يكفي 3 أشهر.

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