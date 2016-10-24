تعرف على اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة مختصرة تضم 30 لاعبا من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016.

وأنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علاقته بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت جائزة الكرة الذهبية تُمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام من مجلة فرانس فوتبول منذ عام 1956.

لكن الفيفا وقع اتفاقا مع فرانس فوتبول على توحيد الجائزة منذ عام 2010 قبل أن ينفصلا العام الجاري.

وانحصرت الجائزة من بعد عام 2007 بين البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الأسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، علما بان البرازيلي كاكا النجم السابق لميلان الإيطالي كان أخر لاعب بخلاف نجمي برشلونة وريال مدريد يتوج بالجائزة في 2007.

وضمت القائمة هذا العام ستة لاعبين من ريال مدريد هم الويلزي غاريث بيل ورونالدو والأسباني سيرخيو راموس البرتغالي بيبي والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وجاء أربعة لاعبين من برشلونة الإسباني في قائمة المرشحين وهم ميسي والأسباني اندرياس انييستا والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز.

وضمت القائمة أربعة لاعبين من بايرن ميونيخ الألماني هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني توماس مولر والألماني مانويل نيوير والتشيلي ارتورو فيدال.

كما ضمت القائمة ثلاثة لاعبين من يوفنتوس الإيطالي هم الأرجنتيني غونزالو هيغواين والأرجنتيني باولو ديبالا والحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

وترشح ثلاثة لاعبين من أتليتكو مدريد الإسباني للجائزة هم الفرنسي أنتوني جريزمان والإسباني كوكي والاوروغوياني دييغو غودين.

وضمت القائمة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي هما الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والبلجيكي كيفن دي بروين.

وشارك ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في القائمة عبر الثنائي المكون من الإنجليزي جيمي فاردي والجزائري رياض محرز.

كما ترشح ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي المكون من السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والفرنسي بول بوجبا للجائزة.

وضمت القائمة أسماء الغابوني بيير ايمريك اوبامايانغ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني والفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام الإنجليزي والفرنسي ديميتري باييه لاعب ويستهام الإنجليزي والبرتغالي روي باتريسيو حارس سبورتينغ لشبونة البرتغالي.