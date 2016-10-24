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بالصور: فرار 500 مدمن من مركز إعادة تأهيل في فيتنام

24/10/2016

قالت السلطات في فيتنام إن ما يربو على 500 مدمن هربوا من مركز لإعادة التأهيل الإجباري لمدمني المخدرات في جنوب البلاد.

وقال هوينه فان تينه، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية لمقاطعة دونغ ناي، إن المدمنين اقتحموا أبواب المركز مساء الأحد قبل التوجه نحو طريق سريع في فيتنام.

وتابع تينه انه "اعتبارا من الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، تمكنا من القبض على 334 مدمنا من أصل 562، ونواصل عمليات البحث عن الباقين"، مشيرا إلى أن المركز يوجد به 1481 مدمنا.

وأضاف تينه أن مجموعة من المدمنين وصلت مؤخرا إلى المركز وحرضوا الآخرين على الهرب وهددوهم بالضرب في حال عدم مساعدتهم في تحطيم البوابة.

وذكرت تقارير أن بعض الفارين استخدموا العصي والمناجل لسرقة المارة.

 
 
 
 

 

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