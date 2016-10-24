العالم تجاوز الحد المسموح به من نسبة ثاني أُكسيد الكربون

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن الغازات المُسببة للاحتباس الحراري وصلت عام 2015 إلى نقطة فاصلة الأمر الذي ينقل مسألة تغير المناخ إلى مرحلة جديدة أكثر خطورة يمكن أن تستمر لعشرات السنين حتى لو تحركت الحكومات للحد من انبعاثات الغازات المُسببة لهذه الظاهرة.

وأضافت المنظمة أن متوسط المُعدل العالمي لتركيز ثاني أكسيد الكربون الغاز الرئيسي المُسبب للاحتباس الحراري وصل إلى 400 جزء في المليون في الغلاف الجوي للمرة الأولى منذ بدأ تسجيل هذا المعدل وتجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنسبة 44 في المئة.

ويتعارض ارتفاع نسبة ثاني أُكسيد الكربون المُستمر في العام الحالي 2016 مع اتفاقات وقعتها نحو 200 حكومة لبدء الحد من انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري يتصدرها اتفاق باريس لتغير المناخ الذي أُبرم العام الماضي بُغية الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأُحفوري لصالح الطاقة المتجددة في النصف الثاني من القرن.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتري تالاس في مؤتمر صحفي بجنيف "والنبأ غير السار هو أننا تجاوزنا حد 400 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون. تم تسجيل هذا كحد حرج من تركيز ثاني أُكسيد الكربون وهو الآن دائم على ما أعتقد بغض النظر عن الفصول وبغض النظر عن نصف الكرة".

وأضافت المنظمة أن مرصدا في ماونا لاو بهاواي وهي محطة القياس الرئيسية التي تتولى الأمر منذ 1958 "يتوقع أن تظل تركيزات ثاني أكسيد الكربون فوق 400 جزء في المليون للعام 2016 بأكمله وألا تنخفض عن هذا المستوى لعشرات السنين".

وقال تالاس "هناك بعض الدراسات العلمية التي تقدر أن العودة إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية قد تحتاج إلى عشرات الآلاف من السنوات ولذا فإنه من المُلح أن نبدأ خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وقالت المنظمة في النشرة السنوية لغازات الاحتباس الحراري إن ثاني أكسيد الكربون وصل إلى مستوى تركيز بلغ 400 جزء في المليون في بعض الأماكن وبعض الأشهر لكن لم يسبق تسجيل هذا المستوى قط "على أساس المتوسط العالمي للعام بالكامل".

وتقدر لجنة من خبراء المناخ التابعة للأمم المتحدة أن تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وأكسيد النيتروز في أعلى مستوياتها في ما لا يقل عن 800 عام.