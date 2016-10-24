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أمريكا تقضي بحق شركة طيران في وزن المسافرين البدناء

24/10/2016

مسافرون في مطار أمريكي-غيتي(أرشيف)

قالت وزارة النقل في الولايات المتحدة إنه يحق لشركة طيران أمريكية وزن المسافرين قبل صعود الطائرة وإلغاء المقاعد التي حجزوها مسبقا من أجل سلامة الطائرة.

كانت شركة هاوي للخطوط الجوية قد أثارت جدلا منذ عدة أشهر بعد بدئها سياسة شملت وزن المسافرين إلى جانب حقائبهم وإلغاء التذاكر المحددة قبل السفر وتوزيع المسافرين البدناء على مناطق متفرقة بالطائرة.

ودفعت تلك السياسة إلى تقديم احتجاجات وشكاوى عدة من جانب المسافرين على متن رحلات الشركة بين هونولولو وجزر ساموا الأمريكية.

وردت الشركة على تلك الشكاوى بالقول إنها تحاول منع الطائرة من  "هبوط محطم".

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