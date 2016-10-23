44 ألف فتاة يتقدمن بطلب للزواج من مسؤول هندي شاب

نائب رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية تيجاسو ياداف

قال مسؤول حكومي إن نائب رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية تيجاسو ياداف استقبل نحو 44 ألف طلب زواج على رقمه الخاص على تطبيق واتساب، ما دفعه لتقديم بلاغ للسلطات المختصة بسبب الاستخدام السيئ لهذه الخدمة.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه من بين 47 ألف رسالة وصلت نائب رئيس الوزراء الشاب عبر تطبيق واتساب، تناولت 3 آلاف رسالة منها فقط مشكلات تتعلق بإصلاح الطرق.

وأوضح المسؤول أن رسائل الفتيات إلى بيهار تضمنت أوصافهن من حيث ألوان البشرة والطول وغيرها.

ويعد بيهار البالغ 26 عاما ولاعب الكريكت السابق هو الابن الأصغر لرابري ديفري رئيسة الوزراء السابقة لولاية بيهار الهندية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن بيهار قوله "أحمد الله أنني لا زلت أعزب فلو كنت متزوجا لوقعت في الكثير من المشاكل بسبب تلك الرسائل".