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نتنياهو يشارك شخصيا في نقل التراب من أسفل الأقصى

23/10/2016

نتنياهو يشارك شخصيا في نقل التراب من أسفل الأقصى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشاركة شخصيا في نقل التراب من أسفل المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري، داعيا المجتمع اليهودي إلى الانضمام إليه، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن وسائل إعلام عبرية نشرت تصريحات نتنياهو ندد فيها بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية للعلوم والثقافة "اليونسكو" والذي اعتبرت فيه المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا.

وأضافت الوكالة أن حكومة الاحتلال قررت إجبار كل إسرائيلي على المشاركة في الحفريات التي تنفذها سلطة آثار الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك، ومحيطه، وباقي مناطق القدس.

وتبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016 -خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس- قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.

كما صادقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في يونيو/حزيران 2014  على قرار أردني فلسطيني طالب إسرائيل بالوقف الفوري لكل حفرياتها غير القانونية، وانتهاكاتها ضد تراث البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جاء ذلك في دورة اللجنة 38 التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.

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