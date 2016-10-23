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مباحثات بين أمير قطر والرئيس التركي في إسطنبول

23/10/2016

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الأحد) مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر "خُبر" بمدينة إسطنبول.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن المباحثات جرت بعيدًا عن عدسات الصحافة، واستمرت ساعتين ونصف الساعة.

ووصل أمير قطر، اليوم، إلى مدينة إسطنبول في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها.

وكان في استقباله بمطار أتاتورك الدولي عدد من المسؤولين الأتراك والقطريين. وهذه هي القمة الثانية بين الزعيمين خلال شهرين، والخامسة خلال 11 شهرًا.

كما تعد زيارة أمير قطر الحالية الرابعة إلى تركيا خلال 9 شهور، وكان آخر اجتماع بين الزعيمين في نيويورك يوم 19 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توافقا في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي" والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، وتشير التوقعات إلى تصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.

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