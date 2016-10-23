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قرر الانتحار فشجعه جيرانه!

23/10/2016

صورة تعبيرية

تحقق الشرطة في ولاية تورينجيا الألمانية في اتهامات تشير إلى أن متفرجين وجيران لاجئ صومالي،  أقدم على الانتحار، شجعوه على القفز.

يذكر أن المراهق الصومالي (17 عاما) قفز من نافذة عمارة سكنية يوم الجمعة في بلدة شمولن، التي تبعد ساعة واحدة جنوب مدينة لايبزج  الالمانية.

وقال رئيس البلدية سفين شراد لإذاعة (إم.دي.أر) المحلية "لقد تلقينا معلومات تفيد بأن بعض المتفرجين وقفوا بالقرب منه وشاهدوه لفترة من  الوقت، وشجعوه على القفز".       

وأكدت الشرطة المحلية أنه يجري حاليا التحقيق في صحة هذه المعلومات.   

وكان يعتقد أن المراهق الذي كان يخضع لعلاج نفسي، خرج عن وعيه واصيب  بحالة من الهياج في المبنى قبل أن يقفز ويلقى حتفه.

وقال شراد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إذا ثبت أن تعليقات الجيران والمتفرجين كانت صحيحة، فإن هذا أمر "لا يطاق".

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