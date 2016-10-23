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فيديو: وقف مذيعة مصرية عن العمل لوصفها مرسي بـ"السيد الرئيس"

23/10/2016

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن التلفزيون المصري أحال مذيعة للتحقيق وأوقفها عن العمل بسبب وصفها الرئيس المعزول محمد مرسي بـ"السيد الرئيس" في خبر يتعلق بالحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وكانت المذيعة منى شكر تقرأ الخبر الخاص بتأييد الحكم على الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن 20 عاما أمس السبت عندما وصفت الرئيس السابق بـ"السيد الرئيس" من دون أن تصفه بـ"المعزول" كما تقضي سياسة التلفزيون المصري.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن المذيعة خالفت نص الخبر ووصفت مرسي بالسيد الرئيس.

واعتادت وسائل الإعلام المصرية منذ الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 وصفه بالمعزول واتهام مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها بالإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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