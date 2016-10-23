شاهد: ميلان يفوز على يوفنتوس بقذيفة صاروخية من لوكاتيللي

أشعل ميلان صراع المنافسة على قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق بهدف مقابل لا شيء على ضيفه يوفنتوس في ملعب سان سيرو بالمرحلة التاسعة للمسابقة.

ورفع ميلان، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، والخامس خلال مبارياته الست الأخيرة، رصيده إلى 19 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، الذي ظل محافظا على الصدارة.

وتقمص اللاعب الشاب مانويل لوكاتيللي دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف ميلان الوحيد عبر قذيفة صاروخية رائعة في الدقيقة 65، ليقود فريقه لتحقيق فوزه الأول على يوفنتوس منذ أربعة أعوام تقريبا.

ويرجع آخر انتصار لميلان على يوفنتوس إلى 25 تشرين ثان/نوفمبر عام 2012، حينما فاز بالنتيجة ذاتها على نفس الملعب، قبل أن يلتقي الفريق اللومباردي تسعة هزائم متتالية من الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز)، بمختلف البطولات كان آخرها في شهر أيار/مايو الماضي بنهائي بطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي.

يذكر أن الحكم نيكولا ريتزولي، الذي أدار المباراة، قد ألغى هدفا ليوفنتوس في الشوط الأول سجله ميراليم بيانيتش في قرار مثير للجدل.

ولم تشهد مباراة ميلان ويوفنتوس مرحلة جس النبض، حيث شهدت الدقيقة الرابعة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، إثر متابعته لتمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق داني ألفيش، ولكن تصويبته لم تكن متقنة لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

وحصل يوفنتوس على ركلة حرة في الدقيقة الثامنة نفذها بيانيتش، الذي أطلق قذيفة مدوية ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتتحول إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

واستشعر ميلان الحرج، وبدأ مبادلة يوفنتوس الهجمات، وتابع خيسوس فيرنانديز سوسو تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق مباي نيانج، ليسدد مباشرة بقدمه اليمنى من دخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، الذي أبعدها بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية لم تستغل في الدقيقة العاشرة.

وعاد يوفنتوس لنشاطه الهجومي مجددا، حيث مرر داني ألفيش كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى ساندرو الذي سدد ضربة رأس في الدقيقة 15 ولكن الكرة ذهبت ضعيفة في أحضان جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الشاب.

وأرسل ساندرو تمريرة عرضية متقنة إلى باولو ديبالا الذي سدد الكرة مباشرة من داخل المنطقة في الدقيقة 21، ولكن دوناروما أمسكها بثبات.

وقاد ديبالا هجمة عنترية ليوفنتوس في الدقيقة 31، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يسدد الكرة من مسافة بعيدة المدى، مستغلا تقدم دوناروما بعيدا عن مرماه، ولكنها ذهبت بعيدة تماما عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 36 إثارة بالغة، بعدما سجل بيانيتش هدفا ليوفنتوس، من ركلة حرة مباشرة.

بدأ الشوط الثاني بهجوم متبادل من كلا الفريقين، وكاد جونزالو هيجوين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 47 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد الكرة مباشرة من داخل المنطقة ولكنها خرجت بعيدة عن المرمى.

ورد ميلان بتمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق نيانج في الدقيقة 53، ولكن الكرة مرت من الجميع لتخرج إلى رمية تماس، قبل أن يسدد كارلوس باكا من على حدود المنطقة في الدقيقة 61 ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وبعد ضياع فرصة خضيرة جاء رد ميلان سريعا، بعدما سجل مانويل لوكاتيللي هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 65 وتلقى لوكاتيللي الكرة من سوسو، ليمر بالكرة حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يطلق صاروخا مدويا اصطدمت بباطن العارضة قبل أن تعانق الشباك.

وواصل يوفنتوس هجومه المكثف خلال الدقائق المتبقية من المباراة، وكاد خضيرة أن يخطف هدف التعادل في الوقت القاتل، بعدما أطلق صاروخا من خارج المنطقة في الدقيقة الخامسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ولكن دوناروما أبعد الكرة باقتدار إلى ركلة ركنية، ليطلق بعدها ريتزولي صافرة النهاية معلنا فوز ميلان بهدف نظيف.