شاهد: ممثلة بورنو أمريكية تتهم ترامب بمحاولة التحرش بها

اتهمت ممثلة أفلام إباحية أمريكية المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب بالتحرش بها، لتنضم بهذا إلى قائمة طويلة من النساء اللاتي اتهمن ترامب بممارسة سلوكيات غير لائقة معهن.

وقالت جيسيكا دريك في مؤتمر صحفي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس (السبت) إنها التقت ترامب في بطولة للغولف قبل عشر سنوات، حيث غازلها ودعاها إلى غرفته.

وأضافت دريك (42 عاما) أنها لم ترغب في أن تذهب وحدها فاصطحبت معها اثنتين من صديقاتها، وأن ترامب استقبلهن باحتضانهن وتقبيل كل واحدة منهن من دون أن يستأذنها.

وأضافت دريك أنه خلال هذه المقابلة سألها كثيرا عن عملها وتصويرها مشاهد إباحية، وهو ما لم يعجبها، وعندما خرجت من عنده عاد للاتصال بها مرارا كي تعود إلى غرفته لكنها رفضت بحجة انشغالها بعمل.

وأوضحت أن ترامب عرض عليها إعطاءها 10 آلاف دولار واستخدام طائرته الخاصة في رحلة عودتها في مقابل قضائه وقتا معها لكنها رفضت.

وبهذا تنضم دريك إلى نحو 10 نساء اتهمن ترامب بالتحرش الجنسي بهن، منذ أوائل الثمانينيات وحتى العام 2007، وهي اتهامات أنكرها ترامب جميعا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تحدثت فيه دريك كشفت المحامية غلوريا ألريد عن صورة تجمع بين ترامب ودريك خلال بطولة الغولف التي وقعت بها محاولة التحرش المزعومة.

وكانت المحامية ألريد قدمت للرأي العام الأمريكي عددا من السيدات اللاتي تحدثن عن تجربتهن مع ترامب وتحرشه بهن.