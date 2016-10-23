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شاهد: مذيع مصري يتعهد بحمل السلاح في الشارع

23/10/2016

قال المذيع المصري "أحمد موسى" إنه سيشتري سلاحا آليا ويسير به في الشوارع، مبررا ذلك بأن ذلك السلاح سيكون "دفاعا عن نفسه" زاعما أنه أحد المستهدفين بالاغتيال.

وأضاف موسى في برنامجه على فضائية "صدى البلد" أمس السبت، أنه سيقتل أي شخص يتعرض له هو ومن معه، وأنه سيحمل السلاح حتى لو لم تقم وزارة الداخلية بترخيصه.

وأكد موسى ضرورة حمل السلاح، متابعا "يا روح ما بعدك روح" متهما حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتورط في عملية اغتيال العميد "عادل رجائي" قائد الفرقة التاسعة بالجيش المصري، الذي قتل أمام منزله أمس (السبت) وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "لواء الثورة" مسؤوليتها عن العملية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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