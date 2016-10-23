شاهد: ليفربول يفرط في الصدارة بالفوز بهدفين فقط على بروميتش

تقدم ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-1 على وست بروميتش ألبيون لكنه سيتحسر على الفرص الضائعة التي حرمته من اقتناص الصدارة.

الفوز بفارق هدفين كان سيمنح فريق المدرب يورغن كلوب الصدارة بفارق الأهداف عن أرسنال وعندما سجل ساديو ماني وفيليبي كوتينيو الهدفين كان الفريق في طريقه لذلك.

ووضع ماني الكرة داخل المرمى بعد تمريرة من روبرتو فيرمينو بعد20 دقيقة ومع توالي هجمات ليفربول سجل كوتينيو الهدف الثاني بعد مجهود رائع في مرمى بن فوستر في الدقيقة 35.

وأنقذ فوستر مرماه من العديد من الفرص قبل أن يسجل وست بروميتش هدف تقليص الفارق قبل تسع دقائق على النهاية عبر جاريث مكاولي.

ويملك ليفربول 20 نقطة من تسع مباريات لكن أرسنال الذي تعادل سلبيا مع ميدلسبره يملك فارقا أفضل من الأهداف ويستطيع مانشستر سيتي الذي يملك 19 نقطة العودة إلى الصدارة غدا الأحد إذا فاز على ساوثامبتون.