شاهد: فرار مئات العائلات من الموصل بسبب الحرب

واصلت مئات العائلات العراقية فرارها من محيط مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، مع اشتداد المعارك بين التنظيم والجيش العراقي الذي يسعى لاستعادة السيطرة على المدينة.

وحذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" من تشريد آلاف الأشخاص بسبب الحرب، ومن بينهم مئات الأطفال.

وقالت المنظمة، ومقرها الرئيسي العاصمة البريطانية لندن، إنها وزعت مساعدات على نحو 300 أسرة في قرية القيارة بعد فرارهم من المعارك بين التنظيم والجيش العراقي بقرية الحود.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 4 آلاف شخص شُردوا منذ بدء العمليات العسكرية في الموصل في 17من أكتوبر/تشرين أول الجاري.