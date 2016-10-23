شاهد: طائرة من دون طيار لطالبان تصور تفجير مركز شرطة

نشرت حركة طالبان الأفغانية لقطات صورتها طائرة من دون طيار تظهر "انتحاريا" وهو يقود سيارة من طراز هامفي وينطلق بها نحو قاعدة للشرطة في إقليم هلمند ثم يفجرها في هجوم وقع هذا الشهر.

وقال مسؤول بالحكومة الأفغانية إن التسجيل المصور الذي نشر على الإنترنت يبدو حقيقيا.

واستخدام لقطات فيديو صورتها طائرة من دون طيار ليس معتادا بالنسبة لطالبان، لكنه أكثر شيوعا بين تنظيمات متمرسة في استخدام وسائل الإعلام والتي تقاتل في العراق وسوريا.

ويقول المهاجم في الفيديو الذي بلغت مدته 23 دقيقة "هذه أسعد لحظة في حياتي. وأدعو القوات الأفغانية العميلة إلى التوبة والانضمام لصفوف طالبان وإلا فسوف نستخدم هذا العتاد الذي مدهم به الأجانب ضدهم ولن يستطيعوا فعل أي شيء حيال ذلك".

وفي وقت لاحق من التسجيل تصور كاميرا تحملها طائرة من دون طيار لقطات من دون صوت للهامفي وهي تسرع نحو المجمع.

واقتحمت السيارة وسط القاعدة وانفجرت وتحولت إلى كتلة من اللهب أمام مبنى كبير، وتصاعدت منها سحابة من الدخان والغبار غطت المكان.

وقال مسؤول حكومي في إقليم هلمند إن قائد شرطة المقاطعة وعددا من المسؤولين الآخرين قتلوا في الهجوم الذي وقع في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن التسجيل المصور للهجوم يبدو حقيقيا.

واستخدم منتجو تسجيل الفيديو تقنيات جرافيك للإشارة للهدف لإعطاء اللقطات شعورا يشبه ألعاب الفيديو وهي مؤثرات بصرية استخدمها تنظيم الدولة في سوريا والعراق من قبل.