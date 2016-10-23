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شاهد: تمثال عار لترامب يحصد 22 ألف دولار في مزاد

23/10/2016

بيع تمثال بالحجم الطبيعي لدونالد ترامب يجسده وهو عار تماما في مزاد مقابل 22 ألف دولار.

وتم بيع التمثال الساخر لترامب الذي يطلق عليه "الإمبراطور بلا خصيتين" ليل أمس السبت في دار جوليان للمزادات في لوس أنجلوس.

وكان التمثال الذي يسخر من ترامب حيث يجسده وهو ببطن كبير، قد تصدرت أنباؤه العناوين الرئيسية للصحف في أغسطس/ آب.

ووضع نشطاء خمسة تماثيل مماثلة في أماكن عامة بكل من سان فرانسيسكو، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وكليفلاند، وسياتل.

ونشر قدر هائل من الصور والسيلفي لأشخاص مع التمثال عبر شبكة الإنترنت.

وأزالت السلطات التماثيل في اليوم نفسه الذي ظهرت فيه، ولم يتبق سوى تمثال واحد لعرضه في دار المزادات، وسيتم التبرع بجزء من سعر التمثال إلى منظمة تساعد المهاجرين.

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