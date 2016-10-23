البث الحي
منوعات

شاهد: السكر يباع في سيارات القمامة بمدن مصرية

22/10/2016

أظهرت لقطات فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب سيارات قمامة محملة بكميات كبيرة من السكر.

وقال "موقع مصراوي" إن حالة من الغضب والاستياء الشديدين سادتا بين المواطنين في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي القاهرة، بعد توقف سيارة قمامة محملة بالسكر أمام منفذ للسلع الغذائية لبيع السلعة الشحيحة في السوق للجمهور.

وأظهرت لقطات أخرى على "يوتيوب" سيارة قمامة أخرى في محافظة القليوبية توزع السكر أيضا.

الغريب، وربما بسبب أزمة السكر التي تعم مصر حاليا، أقبل المواطنون على السيارة التي بدا عليها آثار التلوث الشديد، بل تزاحموا من أجل شراء السكر على حد وصف "مصراوي".

يشار إلى ان السكر أختفى تماما من متاجر التجزئة بأنحاء البلاد لتتحدث وسائل الإعلام عن أزمة وتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية.

وتستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا، لكنها تنتج ما يزيد قليلا فحسب على مليوني طن لتسد الفجوة عن طريق الاستيراد عادة في الفترة بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول عندما تتراجع إمدادات البنجر وقصب السكر المحلية.

لكن تجارا قالوا إن ارتفاع أسعار السكر عالميا – حيث زادت 50 في المئة على مدى العام المنصرم – وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء جعل سعي كثير من المستوردين للحصول على السكر مكلفا وخطيرا في الأشهر الأخيرة.

لكن وزير التموين محمد علي الشيخ قال الأسبوع الماضي إن لدى مصر مخزونا كافيا من السكر لتغطية الطلب لمدة أربعة أشهر لكن مدير أحد متاجر التجزئة التي تديرها الحكومة قال اليوم الثلاثاء إن مخزون السكر لديه نفد منذ أربعة أيام.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)