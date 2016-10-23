شاهد: السكر يباع في سيارات القمامة بمدن مصرية

أظهرت لقطات فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب سيارات قمامة محملة بكميات كبيرة من السكر.

وقال "موقع مصراوي" إن حالة من الغضب والاستياء الشديدين سادتا بين المواطنين في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي القاهرة، بعد توقف سيارة قمامة محملة بالسكر أمام منفذ للسلع الغذائية لبيع السلعة الشحيحة في السوق للجمهور.

وأظهرت لقطات أخرى على "يوتيوب" سيارة قمامة أخرى في محافظة القليوبية توزع السكر أيضا.

الغريب، وربما بسبب أزمة السكر التي تعم مصر حاليا، أقبل المواطنون على السيارة التي بدا عليها آثار التلوث الشديد، بل تزاحموا من أجل شراء السكر على حد وصف "مصراوي".

يشار إلى ان السكر أختفى تماما من متاجر التجزئة بأنحاء البلاد لتتحدث وسائل الإعلام عن أزمة وتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية.

وتستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا، لكنها تنتج ما يزيد قليلا فحسب على مليوني طن لتسد الفجوة عن طريق الاستيراد عادة في الفترة بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول عندما تتراجع إمدادات البنجر وقصب السكر المحلية.

لكن تجارا قالوا إن ارتفاع أسعار السكر عالميا – حيث زادت 50 في المئة على مدى العام المنصرم – وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء جعل سعي كثير من المستوردين للحصول على السكر مكلفا وخطيرا في الأشهر الأخيرة.

لكن وزير التموين محمد علي الشيخ قال الأسبوع الماضي إن لدى مصر مخزونا كافيا من السكر لتغطية الطلب لمدة أربعة أشهر لكن مدير أحد متاجر التجزئة التي تديرها الحكومة قال اليوم الثلاثاء إن مخزون السكر لديه نفد منذ أربعة أيام.