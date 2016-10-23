شاهد: السعودية تقصي العراق وتتأهل إلى نهائي كأس آسيا للشباب

تأهل المنتخب السعودي للشباب تحت 19 عاما إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه ليشارك في النسخة التي ستقام العام المقبل 2017 في كوريا الجنوبية بعد نجاحه في الوصول لنصف نهائي كأس آسيا المقامة حالياً في مملكة البحرين إثر فوزه في ربع النهائي على منتخب العراق بركلات الجزاء الترجيحية 5/6.

وكانت الأشواط الأصلية والإضافية قد انتهت بتعادل المنتخبين بهدفين لهدفين، قبل أن يحسمها الأخضر السعودي ويحقق حلم أنصاره بالوصول إلى أكبر المحافل العالمية في لعبة كرة القدم والتي كان الأخضر قد وصل لها سبع مرات قبل هذه المرة كانت أولاها عام 1985.