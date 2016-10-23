شاهد: آلاف الزومبي يجتاحون العاصمة المكسيكية

اجتاح الآلاف من المتنكرين في شكل شخصيات "الزومبي" شوارع العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ضمن فعاليات المسيرة السنوية للزومبي التي تنظم في المدينة.

وارتدى المشاركون في المسيرة أمس (السبت) ملابس ممزقة ووضعوا مكياجا يظهرهم مثل شخصيات الزومبي السينمائية، وساروا في الشوارع الرئيسية متجهين إلى ساحة زوكالو الشهيرة بالعاصمة المكسيكية، وهم يؤدون الحركات والأصوات التي اشتهر بها الزومبي في الأفلام السينمائية.

كما تبرع المشاركون بأطنان من الأرز والبقول والسلع المعلبة لبنك الطعام في مكسيكو سيتي.

وعبرت المشاركة غوي بيدولا عن سعادتها بالتبرع، وأضافت أنها تجد متعة أيضا في المشاركة في مسيرة الزومبي.

ويشارك في المسيرة أسر بكاملها، حيث يرتدي الأطفال أيضا ملابس الزومبي ويستمتعون بالمشاركة.

وقالت المشاركة مارثا سانشير مازحة: "هناك قواعد؛ فالزومبي لا يميزون بين الناس، فنحن نقوم بعض الأطفال والبالغين والمسنين على السواء".

وبدأت مسيرات مسيرة الزومبي في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2001، ومنذ ذلك الحين انتشرت هذه الظاهرة إلى المدن الكبيرة في العالم، ومن بينها نيويورك وبيونس أيرس وبوغوتا وسنغافورة وساو باولو وفرانكفورت.