تركيا:اعتقال 35 ألفا والتحقيق مع 82 ألفا منذ محاولة الانقلاب

وزير العدل التركي بكر بوزداك

قال وزير العدل التركي بكر بوزداك إن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 35 ألف شخص في تركيا وأخضعت 82 ألفا بالإجمال للتحقيق، منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز ـ يوليو الماضي.

وأضاف في تصريحات أوردت نصها وسائل الإعلام التركية صباح الأحد أن 26 ألفا بين الأشخاص الذين اخضعوا للتحقيق قد أفرج عنهم "تحت الإشراف القضائي".

وتتهم انقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وانصاره بتدبير محاولة الانقلاب في منتصف تموز ـ يوليو الذي أسفر عن 270 قتيلا وألاف الجرحى.

وينفي غولن أي تورط في الانقلاب.

وقامت السلطات التركية بحملة تطهير لملاحقة جميع الانصار المفترضين لغولن، وشملت وسائل الإعلام والقضاة والشرطة والمسؤولين عن السجون والجيش والقطاع التربوي.

وانتقد الغرب هذه الحملة غير المسبوقة.