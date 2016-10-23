البث الحي
منوعات

تركيا:اعتقال 35 ألفا والتحقيق مع 82 ألفا منذ محاولة الانقلاب

23/10/2016

وزير العدل التركي بكر بوزداك

قال وزير العدل التركي بكر بوزداك  إن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 35 ألف شخص في تركيا وأخضعت 82 ألفا بالإجمال للتحقيق، منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز ـ يوليو الماضي.

وأضاف في تصريحات أوردت نصها وسائل الإعلام التركية صباح الأحد أن 26 ألفا بين الأشخاص الذين اخضعوا للتحقيق قد أفرج عنهم "تحت الإشراف القضائي".

وتتهم انقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وانصاره بتدبير محاولة الانقلاب في منتصف تموز ـ يوليو الذي أسفر عن 270 قتيلا وألاف الجرحى.

وينفي غولن أي تورط في الانقلاب.

وقامت السلطات التركية بحملة تطهير لملاحقة جميع الانصار المفترضين لغولن، وشملت وسائل الإعلام والقضاة والشرطة والمسؤولين عن السجون والجيش والقطاع التربوي.

وانتقد الغرب هذه الحملة غير المسبوقة.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)