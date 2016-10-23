بالفيديو: مراسلة التلفزيون الإسرائيلي تغطي معارك الموصل

بثت القناة الثانية الإسرائيلية تغطيات عديدة للمعارك في مدينة الموصل العراقية عبر مراسلتها في الميدان، في سابقة غير معهودة في العالم العربي.

وبثت القناة لقطات خاصة بها من المعارك ومقابلات لمراسلتها في الموصل مع عدد من مقاتلي قوات البيشمركة الكردية الذين يشاركون القوات العراقية في عملية استعادة السيطرة على المدينة من تنظيم الدولة.

كما نشرت القناة على صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة لمراسلتها في الموصل وكتبت تحتها: القناة الثانية تغطي مناطق الحرب في الموصل.

وبدا من التغطية أن المراسلة تتحرك بحرية وسط مقاتلي البيشمركة، كما بدا أنها لم تسع لإخفاء هويتها الإسرائيلية، حيث تحدثت مع عدد من المقاتلين باللغتين الإنجليزية والعربية، بينما قدم تقريرها للقناة باللغة العبرية وهي تقف وسط المقاتلين ممسكة بميكروفون يحمل شعار القناة الثانية الإسرائيلية بوضوح.

وبدأ الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية عملية استعادة السيطرة على الموصل في 17 من أكتوبر/تشرين أول الجاري بعد أكثر من عامين على سيطرة تنظيم الدولة عام 2014.