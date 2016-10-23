البث الحي
منوعات

بالصور: المطربة الأمريكية جانيت جاكسون ترتدي الزي الإسلامي

23/10/2016

جاكسون ظهرت بالحجاب في شوارع لندن

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الفنانة الأمريكية جانيت جاكسون ظهرت للمرة الأولى وهي ترتدي "الزي الإسلامي" في شوارع لندن.

وأضافت الصحيفة أنه يُعتقد أن النجمة أشهرت إسلامها بعد زواجها في عام 2012.

وأحاطت النجمة الأمريكية خبر حملها بالكتمان حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري عندما نشرت مجلة "بيبول" الأمريكية صورة لها تظهر حملها.

ويظهر الصور جاكسون وهي تقوم بالتسوق في محلات ملابس الأطفال، بينما يبدو على عليها التقدم في شهور الحمل.

وباعت المطربة والممثلة الأمريكية أكثر من 100 مليون تسجيل وتعتبر إحدى أكثر المطربات انتشارا على الإطلاق، على حد قول الصحيفة.

 

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)