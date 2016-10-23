بالصور: المطربة الأمريكية جانيت جاكسون ترتدي الزي الإسلامي

جاكسون ظهرت بالحجاب في شوارع لندن

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الفنانة الأمريكية جانيت جاكسون ظهرت للمرة الأولى وهي ترتدي "الزي الإسلامي" في شوارع لندن.

وأضافت الصحيفة أنه يُعتقد أن النجمة أشهرت إسلامها بعد زواجها في عام 2012.

وأحاطت النجمة الأمريكية خبر حملها بالكتمان حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري عندما نشرت مجلة "بيبول" الأمريكية صورة لها تظهر حملها.

ويظهر الصور جاكسون وهي تقوم بالتسوق في محلات ملابس الأطفال، بينما يبدو على عليها التقدم في شهور الحمل.

وباعت المطربة والممثلة الأمريكية أكثر من 100 مليون تسجيل وتعتبر إحدى أكثر المطربات انتشارا على الإطلاق، على حد قول الصحيفة.