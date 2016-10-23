القضاء السويسري يدين رب عمل فصل عاملة بعد ارتدائها الحجاب

دانت محكمة سويسرية صاحب مؤسسة قام بفصل عاملة مسلمة بعد أن بدأت بارتداء الحجاب.

وأفادت أسبوعية "لوماتان ديمانش" أن محكمة إقليمية في برن اعتبرت الشهر الماضي أن هذه المرأة الصربية البالغة التاسعة والعشرين فُصلت تعسفيا من مصبغة كانت تعمل فيها.

ورفضت المحكمة حجة رب العمل الذي قال أن الفصل تم لأسباب تتعلق بالنظافة، وحكمت عليه بدفع ثلاثة رواتب شهرية للمرأة مع تعويض بقيمة 8000 فرنك سويسري (7400 يورو).

واكتفت الجريدة الأسبوعية بكشف الاسم الأول للمرأة وهو عبيدة.

واعتبرت المحكمة أن رب العمل خرق مادة دستورية تتعلق بحرية المعتقد.

ويعد ذلك من المرات النادرة التي يصل فيها خلاف من هذا النوع إلى المحاكم، بعد وقوع حالة مشابهة تعود إلى التسعينيات عندما أدين صاحب مصنع في شرق البلاد بعد أن قام بفصل امرأة بسبب حجابها.

ورحبت العديد من المنظمات النسائية المسلمة السويسرية بالحكم.

وأشاد أوندر غونس من اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا، بقرار المحكمة.

وقال: " لا يهم ما إذا كانت النساء يرتدين الحجاب أو أن يرتدي رجال القلنسوة اليهودية في العمل، إن المقياس المعتمد يجب أن يكون الكفاءة وليس اللباس الذي نرتديه".

الا أن رئيسة المنتدى من أجل إسلام تقدمي سعيدة كيرلر مساهلي اعتبرت أن "الحجاب هو لباس الإسلاميين".