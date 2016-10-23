"الحرب النفسية" شعار مدربي الزمالك وصن داونز قبل المواجهة

مباراة الذهاب بين الزمالك وصن داونز

اشتعلت الحرب النفسية بين مدربي فريقي الزمالك المصري، وصن داونز الجنوب إفريقي، أمس السبت، في تصريحاتهما قبل المواجهة المرتقبة للفريقين اليوم (الأحد) في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفي المؤتمر الصحفي، قال مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك "لا أمتلك حلولًا فنية سحرية لقلب نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز صن داونز بثلاثية نظيفة، ولكن سنقاتل ونتفادى أخطاءنا التي وقعنا فيها المباراة الماضية".

وأضاف "سيكون اعتمادنا بشكل كبير على الجماهير الغفيرة المتوقع حضورها لقاء الغد، وأطالب الجماهير بالصبر وعدم استعجال الأهداف".

وتابع سليمان تصريحاته بالقول، "الزمالك قادر على التسجيل في أي وقت حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة".

ومن جانبه، قال بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي، "مباراة اليوم، مباراة جديدة تمامًا، وليس معنى فوز فريقي بثلاثية بيضاء ذهابًا، أنه الأوفر حظًا للفوز باللقب، فكرة القدم لا يوجد بها مستحيل".

وأضاف " سأواجه الزمالك، مثلما واجهته في المباريات الثلاث الماضية في الموسم الحالي لدوري الأبطال، وسأتعامل مع أي تطورات قد تحدث".

وأشار إلى أنه يعلم جيدًا أن الزمالك فريق كبير وقوي، لكنه سيسعى لحسم اللقب الأول لصالح فريقه.

ويحلم الزمالك بتحقيق المفاجأة والفوز وإطاحة ضيفه، وتحقيق الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف، محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه لاستعادة اللقب الإفريقي الغائب منذ 14 عامًا، والتأهل إلى مونديال الأندية التي ستقام باليابان ديسمبر/كانون أول المقبل.

بينما يسعى صن داونز لتحقيق أول لقب قاري له واستعادة الأمجاد لجنوب أفريقيا من جديد.