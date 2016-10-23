آبل : 90% من ملحقات آيفون المباعة على أمازون مقلدة

ذكرت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل أن حوالي 90% من شواحن هاتف آيفون المباعة على موقع التجارة الإلكترونية أمازون مقلدة وليست أصلية.

وحسب شكوى رسمية قدمتها شركة آبل ضد عدد من الشركات التي تقلد منتجاتها، فإن النسبة الأكبر من كابل الطاقة الذي تنتجه آبل باسم "لايتنينج" المباعة عبر أمازون مقلدة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آبل قدمت شكوى رسمية ضد51 شركة منها "موبايل ستار" تتهمها فيها بتقليد علامتها التجارية وبيع ملحقات مقلدة مثل الشواحن والكابلات وغيرها عبر الإنترنت.

وحسب الشكوى فإن 9 من بين كل 10 منتجات هواتف آيفون المباعة عبر موقع أمازون مقلدة. وتطالب الشركة الأمريكية بتعويض قدره 150 ألف دولار عن كل انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ومليوني دولار لكل عملية تقليد العلامة التجارية.

وذكرت آبل في شكواها أنها "تبذل جهودا كبيرة لمحاربة توزيع وبيع منتجات آبل المقلدة التي تحمل علامتها التجارية. ورغم جهود آبل فإن المنتجات المقلدة تغرق أمازون دوت كوم".

وتحذر آبل من مخاطر استخدام منتجات مقلدة مع أجهزتها على سلامة العملاء حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة واشتعال النار فيها أو التسبب في صدمة كهربائية مميتة.